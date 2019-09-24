BM İklim Zirvesi’ne damga vuran Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg kaç yaşında ve hangi çalışmaları yapıyor?

Birleşmiş Millet (BM) tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde damga vuran 16 yaşındaki Greta Thunberg gündemin en önemli ismi oldu. İsveç vatandaşı kızın konferans sırasında söyledikleri dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Duygusal bir konuşmaya ev sahipliği yapan küçük kız "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" sözlerini dile getirirken bu sözler tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Peki Greta Thunberg kimdir? BM İklim Zirvesi'ne damga vuran Greta Thunberg hayatı…

GRETA THUNBERG KİMDİR?

İsveçli Greta Thunberg 3 Ocak 2003'te doğdu. Greta Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli bir eylemci. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekmeye başlayan Thunberg, o zamandan beri iklim aktivistliği yapmaktadır.

Medya ile yayılan protestosuna destek olarak, okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başlamış ve aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP24) ardından büyüyüp dünyaya yayılmıştır.

GRETA THUNBERG BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM ZİRVESİ'NDEKİ KONUŞMASI

New York'taki BM İklim Zirvesi'nde çok duygusal bir konuşma yapan Thunberg, "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde gerçekleştirilen İklim Zirvesi'ne aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 60 kadar lider katılıyor.

16 yaşındaki Thunberg, "Tüm bu olanlar çok yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanus'un diğer yakasında okulumda olmalıydım. Ama hepiniz umut almak için biz, gençlere geliyorsunuz. Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu?" dedi.

Thunberg, dünya liderlerine hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı ve "Sizi izliyor olacağız" diye konuştu.

İklim değişikliği karşıtı eylemleriyle küresel çapta gündeme gelen Thunberg, BM Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a 15 günlük yelkenli yolculuğun sonunda ulaştı.

Thunberg'in New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gelişini izlerken yüzünün aldığı şekil ise sosyal medyada en çok paylaşılan video ve fotoğraflar arasına girdi.