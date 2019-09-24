Reyting sonuçları açıklandı! 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında birinci belirlendi!

Eylül ayının bitmesi ile birlikte birçok dizi de yeni sezona bomba gibi bir geri dönüş yaptı. Aynı zamanda pek çok dizinin de yeni sezon için yeni başlaması izleyicide alternatif olarak düşünce yaratıyor. Birçok güçlü programın yayın akışında yer alması kıyasıya bir mücadeleyi de gözler önüne seriyor. Vatandaşlar bu durumdan ötürü güncel olarak "Reyting sonuçları açıklandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte ayrıntılar…

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

Total reyting sonuçlarına göre Çukur 22.71 Share alarak birinci, YAsak Elma 14.76 Share alarak üçüncü, Çukur Özet 13.85 Share alarak dördüncü oldu.

ABC

AB

AB reyting sonuçlarına göre Çukur 23.82 Share alarak birinci, Yasak Elma 12.65 Share alarak üçüncü oldu.