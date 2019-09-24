Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı! 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında birinci belirlendi!

açıklandı! 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında birinci belirlendi!

Zalim İstanbul, Çukur, Vuslat gibi birçok sevilen dizi dün akşam ekranlara geldi. Yeni sezonun başlaması ile birlikte yayın akışlarında bulunan dizilerin kıyasıya rekabeti seyirciyi de heyecanlandırıyor. Güncel olarak “ açıklandı mı?” sorusuna yanıt arayan izleyici kendi izlediği dizinin ve programında birinci olmasını istiyor. Her gün güçlü rakiplerin yarıştığı reyting sonuçları açıklandı. 23 Eylül Pazartesi oldu? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 11:10
Reyting sonuçları açıklandı! 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında birinci belirlendi!

Eylül ayının bitmesi ile birlikte birçok dizi de yeni sezona bomba gibi bir geri dönüş yaptı. Aynı zamanda pek çok dizinin de yeni sezon için yeni başlaması izleyicide alternatif olarak düşünce yaratıyor. Birçok güçlü programın yayın akışında yer alması kıyasıya bir mücadeleyi de gözler önüne seriyor. Vatandaşlar bu durumdan ötürü güncel olarak "Reyting sonuçları açıklandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte ayrıntılar…

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

Total reyting sonuçlarına göre Çukur 22.71 Share alarak birinci, YAsak Elma 14.76 Share alarak üçüncü, Çukur Özet 13.85 Share alarak dördüncü oldu.

ABC

AB

AB reyting sonuçlarına göre Çukur 23.82 Share alarak birinci, Yasak Elma 12.65 Share alarak üçüncü oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı! 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında birinci belirlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN