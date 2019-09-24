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yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte fragmanı...

57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Atv ekranlarının sevilen dizisi yeni sezonda yine izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tahir ve Nefes karakterlerinin büyük aşkını ve yaşadıkları zorlukları anlatan dizinin son bölümünde Tahir ve Ferhat, Hazanı kurtarmaya gitmiş ancak kendileri için hazırlanan bir tuzakla karşılaşmışlardı. ile ilgili aramalar dizi severler tarafından yapılmaya devam ediyor. İşte fragmanı!

Giriş Tarihi: 24.9.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 12:07
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (57. Bölüm) fragmanı internet üzerinden dizinin severleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonda reyting rekorları kıran yapım bu sezon da seyirciler tarafından beğeniyle izleniyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm ile izleyicilerini ekran başına kilitlemişti. Nefes ve Tahir karakterlerinin zorluklarla dolu hayatıyla bazen izleyicilerini üzen bazen ise Asiye ve Mustafa karakterleri ile güldüren dizi her Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 57. Bölüm fragmanı!

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı...
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