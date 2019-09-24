Thor Karanlık Dünya konusu nedir? Thor Karanlık Dünya oyuncuları kimler?

2013 yapımı Thor Karanlık Dünya filmi bu akşam televizyonda olacak. Film tutkunları akşam yayınlanacak olan Thor Karanlık Dünya filminin konusunu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Filmin finalindeki dünyalar arası epik dövüş, genelinde de filmin bütününe yayılmış. Peki Thor Karanlık Dünya konusu nedir, oyuncuları kimler?

THOR KARANLIK DÜNYA KONUSU NEDİR?

Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard'a geri dönmeye hak kazanmıştı. Ölümsüz Thor, Buz Devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki'den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak.

Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak.Dünyayı ve 9 Diyarlar'ı, Odin ve Asgard'ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor bu yolculukta, dünyalı Jane Foster ile yeniden bir araya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek.

THOR KARANLIK DÜNYA OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston ve Stellan Skarsgård'ın olduğu "Thor: Karanlık Dünya" filmi Kanal D'de!

Chris Hemsworth

Natalie Portman

Tom Hiddleston

Stellan Skarsgård