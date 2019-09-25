Afili Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde evlilik oyunu bitiyor mu?

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk bu akşam 15. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi ile ilgili en merak edilen sorulardan bir tanesi de Kerem ile Ayşe'nin evlilik oyununu bitirip bitirmeyeceği oluyordu. Onlar ise kararını verdi. Kerem ile Ayşe oynadıkları evlilik oyununu bu akşamki yeni bölümde bitirecekler. Merakla beklenen Afili Aşk 15. bölüm (yeni bölüm) fragmanı da yayınlandı. Peki Afili Aşk son bölümde neler oldu? Bu akşamki yeni bölümde neler olacak?

AFİLİ AŞK 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin popüler dizisi Afili Aşk bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Merakla beklenen Afili Aşk 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

İşte ayrıntılar…