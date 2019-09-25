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15. yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde evlilik oyunu bitiyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 15. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin hayranları için geri sayım başladı. Bu akşamki yeni bölümde Kerem ile Ayşe evlilik oyununu bitirmeye karar veriyorlar. Her Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşan fragmanı da yayınlandı. Herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanan ? Yeni bölüm için heyecan dorukta!

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:22

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi bu akşam 15. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi ile ilgili en merak edilen sorulardan bir tanesi de Kerem ile Ayşe'nin evlilik oyununu bitirip bitirmeyeceği oluyordu. Onlar ise kararını verdi. Kerem ile Ayşe oynadıkları evlilik oyununu bu akşamki yeni bölümde bitirecekler. Merakla beklenen (yeni bölüm) fragmanı da yayınlandı. Peki ? Bu akşamki yeni bölümde neler olacak?

AFİLİ AŞK 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin popüler dizisi Afili Aşk bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Merakla beklenen da yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

İşte ayrıntılar…

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Afili Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde evlilik oyunu bitiyor mu?
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