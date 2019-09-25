Benim Adım Melek için geri sayım başladı! Benim Adım Melek ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarına yeni bir soluk getirecek dizi Benim Adım Melek bu akşam başlıyor. Yeni sezonun yeni dizisi olan ve güçlü konusu, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi yeni sezon için hazır. Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsu, Rabia Soytürk gibi isimlerin paylaştığı Benim Adım Melek ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Benim Adım Melek ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

YENİ DİZİ BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM BAŞLIYOR! BENİM ADIM MELEK FRAGMANI YAYINLANDI!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Benim Adım Melek her Çarşamba ekranlarda olacak. Yeni sezona yeni bir soluk getiren dizi Benim Adım Melek için geri sayım başladı.

İşte ayrıntılar…