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için geri sayım başladı! fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarında yeni sezona yeni başlayacak diziler arasında yerini aldı. Her Çarşamba akşamı ekrana gelecek dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Anneliğin tüm zorluklarına rağmen vazgeçmenin aksine çocukları için hayata sımsıkı tutunmak zorunda kalan Melek karakterinin hikayesinin anlatıldığı Benim Adım Melek ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Merakla beklenen fragmanı da yayınlandı!

Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:53

TRT 1 ekranlarına yeni bir soluk getirecek dizi bu akşam başlıyor. Yeni sezonun yeni dizisi olan ve güçlü konusu, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi yeni sezon için hazır. Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsu, Rabia Soytürk gibi isimlerin paylaştığı Benim Adım Melek ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. fragmanı da yayınlandı.

YENİ DİZİ BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM BAŞLIYOR! BENİM ADIM MELEK FRAGMANI YAYINLANDI!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Benim Adım Melek her Çarşamba ekranlarda olacak. Yeni sezona yeni bir soluk getiren dizi Benim Adım Melek için geri sayım başladı.

İşte ayrıntılar…

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Benim Adım Melek için geri sayım başladı! Benim Adım Melek ilk bölüm fragmanı yayınlandı!
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