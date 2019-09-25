Benim Adım Melek'te Melek karakterini canlandıracak olan Nehir Erdoğan kimdir? Nehir Erdoğan kaç yaşında?

Yeni sezon için ekranlara yeni bir soluk getirecek olan Benim Adım Melek dizisi Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarına gelecek. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. Yeni başlayacak dizinin karakterleri merak edilmekte. Peki Benim Adım Melek dizisinde Melek karakterini canlandıracak olan Nehir Erdoğan kimdir? Nehir Erdoğan kaç yaşında, nerelidir? İşte Nehir Erdoğan ile ilgili tüm merak edilenler…

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR? (BENİM ADIM MELEK – MELEK)

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Bir abisi vardır. Baba tarafından Malatya'lıdır.

İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. Bu yıllarda tiyatro sahnesi ile tanıştı. 1998-2002 yılları arasında İstanbul,Marmara Üniversitesiİktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okudu.

2001-2003 yılları arasında, TRT 1'de canlı yayınlanan Telepazar adlı programda,Hıncal Uluç, Ali Kocatepe ile beraber kültür, sanat, müzik ve spor haberleri sundu.

TRT 1'de 2002-2004 yılları arasında yayınlanan "Koçum Benim" dizisinde Tarık Akan ile birlikte oynadı. 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Estağfurullah Yokuşu adlı dizide Gümüş rolünü oynadı.

2003 yılında müziklerini Melih Kibar'ın yaptığı, Kartal Tibet yönetmenliğinde çekilen "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe,Hülya Koçyiğit, Zeki Alasya, Mehmet Ali Alabora ile birlikte oynadı.

2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan "Life Style Cinema" programında sunuculuk yaptı. 2004 yılı Mart ayında Show Tv'de yayınlanan "Pop Star" adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında sinema perdesiyle tanışan Nehir Erdoğan, Sinan Çetin'in yapımcılığını, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini üstlendiği Okul filminde başrol karakteri Güldem, ve aynı yıl Kartal Tibet'in "Merhaba Hababam Sınıfı" filminde, büyük çoğunluğunu erkek olarak oynadığı Kız İsmail karakterini üstlendi.

Okul ve Merhaba Hababam Sınıfı film çekimiyle eş zamanlı olarak 2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan Life Style Cinema programının sunuculuğuna da devam etti.

2004 yılı Mart ayında Show Tv'de yayınlanan Pop Star adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Los Angeles'da bir yandan ingilizcesini geliştirirken, diğer yandan da, Lale Mansur'un tavsiyesi ile Eric Morris Oyunculuk Sınıfı'na devam etti.

2004-2007 yılları arasında, Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği "Yabancı Damat" dizisinde rol aldı.

2007 Haziran-Temmuz aylarında Amerika'da, Los Angeles şehrinde çekilen "Meleğin Sırları" – "Broken Angel" filminde başrol oynadı.

2007 Aralık ayında Mustafa Altıoklar'ın yönettiği kısa film "Taammüden Cinayet"de oynadı.

2012 yılında Kerem Çatay'ın yapımcılığını ve Berkun Oya'nın senaryosunu üstlendiği Türk drama televizyon dizisi olan "Son" dizisinde başrollerde Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can, Berrak Tüzünataç ve Engin Altan Düzyatan oynadı. Diğer öne çıkan oyuncu kadrosu ise Uğur Polat, Aylin Aslım,Ülkü Duru ve Ahmet Levendoğlu oldu.

2013 yılında İlker Kaleli ile birlikte "Silsile" filminde başrol oynadı.

Nehir Erdoğan, 7 Eylül 2014 tarihinde görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlendi.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

Film ve dizileri :

2002 - 2004 - Koçum Benim

2003 - Hababam Sınıfı Merhaba

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2004 - 2007 - Yabancı Damat

2004 - Okul

2007 - 2008 - Tatlı Bela Fadime

2007 - Taammüden Cinayet (kısa film)

2008 - Ay Işığı - Avukatlar

2008 - Meleğin Sırları

2009 - 2010 - Aşk Bir Hayal

2012 - Son (dizi)

2013 - Silsile

2014 - Kod Adı Reaksiyon