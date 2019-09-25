Benim Tatlı Yalanım neden yok? Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm ne zaman?

Star Tv'nin sevilen dizilerinden Benim Tatlı Yalanım her Perşembe ekranlara geliyordu. Ancak dizinin yayın günü değişti. Benim Tatlı Yalanım neden yok araştırması yapan dizinin sıkı takipçileri konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm ne zaman? İşte bilgiler…

BENİM TATLI YALANIM NEDEN YOK? BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin yaz dizilerinden biri olan Benim Tatlı Yalanım dizisinin Perşembe olan yayın günü değiştirildi. Furkan Palalı ve Aslı Bekiro'nun başrollerini paylaştığı dizinin gününün değişmesi izleyiciler tarafından merak edildi.

BENİM TATLI YALANIM ARTIK CUMARTESİ AKŞAMLARI YAYINLANACAK!

Yaz aylarında başlayan dizi yaz boyunca rakiplerinin olmaması ile birlikte reytinglerde üst sıralarda bulunuyordu. Yeni sezonun başlaması ile birlikte güçlü rakiplerle yarışan Benim Tatlı Yalanım dizisi reytinglerde düşüş yaşadı. Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon ve Mucize Doktor gibi dizilerin gerisinde kalan Benim Tatlı Yalanım, yapımcı ve kanal yetkililerinin görüşmeleri sonucunda gün değişikliği yaşadı.