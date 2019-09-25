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37.bölümde intikam ateşi alevleniyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler olacak?

’nin soluksuz izlenilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in rol aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstleniyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleyicisini mest etmişti. Heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 37.bölümde ise adeta yer yerinden oynar. Züleyha ve Yılmaz’ın karşı karşıya gelmesiyle duygu yüklü anlar yaşanır. Demir ve Yılmaz’ın hapise düşmesiyle ortalık bir anda karışacaktır. Yılmaz’ın tüm gerçekleri öğrenmesiyle Züleyha’yı konaktan kurtarmaya çalışması başarısız sonuçlanır. BZC yeni bölümde Hünkar Yaman ise yine planlar peşindedir. İşte fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 16:14
Bir Zamanlar Çukurova 37.bölümde intikam ateşi alevleniyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Ekranların vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk yayınlandığı günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan yapımın yeni bölüm fragmanında şaşırtan olaylar yaşanıyor. Bir Zamanlar Çukurova 37.bölümü 26 Eylül Perşembe günü yayınlanacak. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde Züleyha ve Yılmaz karşı karşıya gelir. Hünkar Yaman yeni planlar peşinde koşarken Demir ve Yılmaz'ın hapse düşmesi ortalığı fena halde karıştıracak. Fekeli'nin zor durumda olması Hünkar'ı telaşlandıracak. Bomba gibi bir bölümle karşımıza çıkacak olan yeni bölüm heyecanla bekleniyor. İşte Bir Zamanlar Çukurovam 37.bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 37.bölümü izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. BZC 37.bölümü 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak. İşte yeni bölümde yaşanacak tüm ayrıntılar…

Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

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Bir Zamanlar Çukurova 37.bölümde intikam ateşi alevleniyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler olacak?
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