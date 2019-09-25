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oyuncu kadrosuna sürpriz isim! kimdir? başlıyor?

ekranlarında yayınlanacak olan dizisi için geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olarak bilinen dizinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Hem konusu hem oyuncularıyla dikkat çeken yapımın yayın tarihi ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Gazi'nin hayatını konu edinen Diriliş Osman İstanbul, Beykoz'da çekiliyor. Ekranlara yeni soluk getirecek olan dizinin yeni oyuncu kadrosuna katıldı iddiaları ise magazin gündeminde konuşuluyor. Peki başlıyor? Özge Törer kimdir kaç yaşındadır?

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:23
Diriliş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz isim! Özge Törer kimdir? Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yayınlanmasını heyecanla bekleyen vatandaşlar oyuncu kadrosu ve konusunu araştırmayı sürdürüyor. ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak gelen iddialara göre 'in yeni partneri olabilir. Bu bağlamda Özge Törer gündemde aranan isimler arasında yer aldı. Peki başlıyor? Özge Törer kimdir? İşte merak edilenler…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarihi bir dizi olacak olan Diriliş Osman yayın tarihi için meraklı bekleyiş sürüyor. Dizinin yayın tarihi ve oyuncularıyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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Diriliş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz isim! Özge Törer kimdir? Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
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