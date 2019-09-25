Diriliş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz isim! Özge Törer kimdir? Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yayınlanmasını heyecanla bekleyen vatandaşlar oyuncu kadrosu ve konusunu araştırmayı sürdürüyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak gelen iddialara göre Burak Özçivit'in yeni partneri Özge Törer olabilir. Bu bağlamda Özge Törer gündemde aranan isimler arasında yer aldı. Peki Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Özge Törer kimdir? İşte merak edilenler…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarihi bir dizi olacak olan Diriliş Osman yayın tarihi için meraklı bekleyiş sürüyor. Dizinin yayın tarihi ve oyuncularıyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.