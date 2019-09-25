Hakan Ural kimdir, kaç yaşındadır? İşte Hakan Ural hakkında merak edilenler...

Hakan Ural, bir dönemin sinema dünyasında oyunculuk yapması ve Sibel Can ile yaptığı evlilikle tanınmıştı. Son yıllarda özellikle televizyonda magazin yorumculuğu yapan oyuncu Hakan Ural şimdilerde ise vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Hakan Ural kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte hakkında merak edilenler…

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Sonra da 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba oldu.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırmistir.

Sibel Can ile olan evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu vardır.

2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlenmiştir. Bu evliliğinden de bir kızı bulunmaktadır.