Kimse Bilmez ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kimse Bilmez 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının Salı günleri yayınlanan ve sevilen dizisi Kimse Bilmez, yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Salı günlerinin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayın tarihi değişti. Peki, Kimse Bilmez ne zaman yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı…

KİMSE BİLMEZ NE ZAMAN YAYINLANACAK? KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 15. bölümü ile 29 Eylül Pazar yayınlanacak. Artık pazar günleri yayınlanacak olan dizinin hayranları yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor.

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?