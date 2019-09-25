Kuzgun 18.bölüm fragmanı yayında! Kuzgun yeni bölüm fragmanında sırlar açığa çıkıyor!

Sevilen dizi Kuzgun 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın yeni bölüm fragmanları ve konusu merak konusu olmayı sürdürüyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Güneş'in ilginç tavırları Dila'yı şüphelendirecek. Bu arada Kuzgun ve Dila arasında şaşırtıcı bir yüzleşme yaşanacak. Heyecan ve aksiyonu bir arada hissettiğimiz son bölümde izleyicisi ekran başına kilitlenmişti. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuzgun 18.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde…

KUZGUN 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Fenomen dizi Kuzgun yeni bölüm fragmanı izleyicisini mest etmeye devam ediyor. Peki Kuzgun 18.bölümde neler oluyor? İşte tüm merak edilen ayrıntılar…

Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı