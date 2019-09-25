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18.bölüm fragmanı yayında! Kuzgun yeni bölüm fragmanında sırlar açığa çıkıyor!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. ’nin iddialı dizisinin yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Ferman yeni tekliflerde karşımıza çıkacak. Nesrin’in herkesten sakladığı mektubun açığa çıkmasıyla ortalık bir anda alevlenecek. Kuzgun 18.bölümde heyecan ve aksiyon bir arada yaşanacak. Dizinin sıkı takipçileri bu akşam yayınlanacak olan bölümdeki gelişmeleri öğrenmek istiyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Barış Arduç'un rol aldığı Kuzgun son bölümde izleyicisini ekran başına kilitlemişti. İşte fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olan tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:37

Sevilen dizi 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın yeni bölüm fragmanları ve konusu merak konusu olmayı sürdürüyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Güneş'in ilginç tavırları Dila'yı şüphelendirecek. Bu arada Kuzgun ve Dila arasında şaşırtıcı bir yüzleşme yaşanacak. Heyecan ve aksiyonu bir arada hissettiğimiz son bölümde izleyicisi ekran başına kilitlenmişti. 'nin reyting rekortmeni dizisi fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde…

KUZGUN 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Fenomen dizi izleyicisini mest etmeye devam ediyor. Peki Kuzgun 18.bölümde neler oluyor? İşte tüm merak edilen ayrıntılar…

Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı

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Kuzgun 18.bölüm fragmanı yayında! Kuzgun yeni bölüm fragmanında sırlar açığa çıkıyor!
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