Yemin 83.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin 83.bölüm fragmanı yayınlandı. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti merak ediliyor. Yayınlanacak olan dizinin bu akşamki bölümünde Reyhan'ın ne yaptığını anlamaya çalışan Emir ise kendisini bilmediği bir planın içinde bulur. Yemin yeni bölüm fragmanında heyecan dolu sahnelere tanık olacağız. Peki Yemin yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin merak edilen ayrıntıları…

YEMİN 83.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Reyhan, Cavidan'ı konağa getirir ama durumlar planladığı gibi olmaz. Reyhan'ın ne yaptığını anlamaya çalışan Emir ise kendisini bilmediği bir planın içinde bulur.

Öte taraftan Narin'in belaya bulaşmasından korkan Kemal, telaşla Narin'in peşine takılır. Gittiği adreste hiç tahmin etmediği bir manzarayla karşılaşır.

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner

Yardımcı Yönetmen: Kubilay Koçak

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Yapım: Karamel Yapım

Uygulayıcı Yapımcı: Armağan Pertez

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalasın

Kostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi