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16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? yeni bölümde şoke eden öpücük!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi dün akşam 15. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından en çok araştırılan konulardan bir tanesi de “ 16. bölüm (yeni bölüm) fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtı oluyor. Dün akşamki son bölümde Kerem ile Ayşe’nin evlilik oyununu bitirme çalışmaları izleyici ekrana kilitlerken beklenilmeyen anda gelen sürpriz telefon ise şok etkisi yaratacak. Peki Afili Aşk yeni bölümde neler olacak? yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 26.9.2019 10:05
Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk yeni bölümde şoke eden öpücük!

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk dün akşamki 15.son bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin bitmesi ile birlikte yeni bölüm fragmanını merak edenler dizi ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arayan dizinin sıkı takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor. Peki Afili Aşk yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AFİLİ AŞK 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe'den şoke eden öpücük!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşanıyor! Kerem, aniden Ayşe'yi öpüyor!

Öte yandan Muhsin Bey'in Yelda'dan boşanmak istemesi ortalığı karıştıran ikinci olay oluyor! Kerem ve Ayşe'nin boşanma kararının da önüne geçen bu durum ikiliyi zor durumda bırakıyor. Ne yapıp edip, Muhsin'i bu kararından döndürmeye çalışıyorlar. Ancak Yelda cephesinde de durumlar iyiye gitmiyor. Muhsin tarafından aldatıldığını düşünen Yelda gözyaşlarına boğuluyor! Peki Kerem ve Ayşe bu zorlu süreci nasıl atlatacak? Tam her şey bitti derken aralarında beklenmedik bir aşk mı başlayacak?

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Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk yeni bölümde şoke eden öpücük!
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