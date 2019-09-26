Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Yılmaz zor durumda! Bir Zamanlar Çukurova 37.yeni bölümde intikam ateşi alevleniyor!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk yayınlandığı günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan yapımın yeni bölüm fragmanında şaşırtan olaylar yaşanıyor. Bir Zamanlar Çukurova 37.bölümü 26 Eylül Perşembe günü yayınlanacak. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde Züleyha ve Yılmaz karşı karşıya gelir. Hünkar Yaman yeni planlar peşinde koşarken Demir ve Yılmaz'ın hapse düşmesi ortalığı fena halde karıştıracak. Fekeli'nin zor durumda olması Hünkar'ı telaşlandıracak. Bomba gibi bir bölümle karşımıza çıkacak olan yeni bölüm heyecanla bekleniyor. İşte Bir Zamanlar Çukurovam 37.bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 37.bölümü izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. BZC 37.bölümü 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak. İşte yeni bölümde yaşanacak tüm ayrıntılar…

Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!