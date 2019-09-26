Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül reyting sonuçlarında birinci kim? Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk, Benim Adım Melek reyting sıralaması!

25 Eylül reyting sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Her gün güncel olarak merak edilen sıralamada vatandaşlar kendi izledikleri programın birinci olmasını istiyor. Sıralamayı merak edenler arama motorlarında "reyting sonuçları" araştırması yapmaya başladılar. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk ve yeni dizi Benim Adım Melek gibi yapımlardan hangisi birinci oldu? İşte 25 Eylül reyting sonuçları..

25 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.