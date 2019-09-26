Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül reyting sonuçlarında birinci kim? Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk, Benim Adım Melek reyting sıralaması!

açıklandı mı? ? , , , Benim Adım Melek !

Vatandaşlar tarafından güncel olarak takip edilen konulardan bir tanesi oluyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen , , , Benim Adım Melek gibi dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmesinin ardından hangisinin en çok izlendiği araştırılmakta. , ABC ve TOTAL bazında yapılan ? İşte reyting sonuçları..

Giriş Tarihi: 26.9.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 09:23
Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül reyting sonuçlarında birinci kim? Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk, Benim Adım Melek reyting sıralaması!

25 Eylül reyting sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Her gün güncel olarak merak edilen sıralamada vatandaşlar kendi izledikleri programın birinci olmasını istiyor. Sıralamayı merak edenler arama motorlarında "reyting sonuçları" araştırması yapmaya başladılar. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk ve yeni dizi Benim Adım Melek gibi yapımlardan hangisi birinci oldu? İşte 25 Eylül reyting sonuçları..

25 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül reyting sonuçlarında birinci kim? Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk, Benim Adım Melek reyting sıralaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN