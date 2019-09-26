Telefonlar neden aranmıyor? Cep telefonları neden çekmiyor? Şebeke neden yok?

Yaşanan büyük İstanbul depremi sonrası telefonlar neden aranmıyor sorusunun yanıtını arayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Depremin olmasının üzerinden zaman geçse de şebeke sorununun halen yaşanması vatandaşların tedirginliğini arttırmakta. Şebeke sorununun yaşanması ve cep telefonlarının çekmemesi paniği giderek arttırdı. Peki telefonlar neden aranmıyor? Şebeke sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMİYOR?

Deprem sonrası telefonlar çekmiyor. Depremin ardından, cep telefon hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. Mobil ağ hatası ve servis yok uyarılarının telefon şebekelerindeki aşırı yoğunluğun azalmasının ardından yeniden normale dönmesi bekleniyor. Telekominikasyon firmalarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.