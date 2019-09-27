Google Doodle oldu! İşte Google’ın 21.yaş günü kutlamasına özel doodle sürprizi!

Popüler arama motoru Google 21.yaş kutlaması doodle oldu. Ana sayfa ekranlarında 21.yaş gününe özel yaş kutlamasını görenleri hayrete düşürdü. Günün anlam ve önemine özel paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Google doodle ekranını ziyaretçilerine sundu. Haberimizin devamında Google'ın 21.yaş gününe özel doodle sürprizine bakabilirsiniz.

Google, bilindiği üzere önemli günlerde Doodle adını verdiği özelleştirme ile bu günleri kutlayıp, kullanıcılarına farklı tasarımlar sunmaktadır.

21 yıl önce, iki Stanford Ph.D. öğrenciler, Sergey Brin ve Lawrence (Larry) Page, "büyük ölçekli bir arama motorunun" prototipinin başlatılması hakkında bir bildiri yayınladılar.

Öğrenciler, "Sistem ismimizi Google'ı seçtik, çünkü googol'ün yaygın bir yazımıdır veya 10100 ve çok büyük ölçekli arama motorları oluşturma hedefimize iyi uyuyor" dedi.

Bugün Google, her yıl trilyonlarca arama sorgusuna cevap vererek, tüm dünyada 100'den fazla dilde faaliyet göstermektedir.

GOOGLE NEDİR?

Google Inc. (NASDAQ: GOOG), internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, Reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır.

Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.