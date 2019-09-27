ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Hercai konusu ve oyuncularıyla ilgi görmeye devam ediyor. Her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin çekimleri ise merak konusu oldu. Hem çekildiği yerle hem de konusuyla heyecan yaratmaya devam eden yapım 7'den 70'e izleyici kitlesine sahip. Peki Hercai dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hercai nerede çekiliyor?

HERCAİ KONUSU NEDİR?

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" anlatılıyor.

Midyat'a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil.

Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir.

İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

HERCAİ OYUNCULARI KİMLER?

MERT ALTINIŞIK KADROYA DAHİL OLDU

Mert Altınışık yeni sezonda Hercai dizisinde oynayacak.

Mert Altınışık 1986 Bursa doğumludur. Bursa Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Mert Altınışık tiyatro oyunlarında sahne almaktadır. Bunun yanında dizi oyunculuğu da yapmaktadır. Mert Altınışık'ın rol aldığı projeler; Kavak Yelleri, Türkan, Beni Affet, Firar ve Meryem dizilerinde rol aldı.

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü,

Ebru Şahin,

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen Hercai dizisinin çekildiği konak aynı zamanda Midyat Konuk Evi müzesi olarakta biliniyor.