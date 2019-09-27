Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralamasında kim birinci?

Güncel olarak yayınlanan reyting sonuçları için geri sayım sürüyor. Dün akşam hangi dizi en çok izlendi merak ediliyor. 26 Eylül tarihinde ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV'de Mucize Doktor dizileri ekrana geldi. Bir televizyon programının ortalama izlenme oranına göre sıralamalar şekillenecek. İşte 26 Eylül reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan diğer dizi ve programlar…

26 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

26 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 19 EYLÜL

Mucize Doktor reyting sonuçlarında birinci oldu. Günün diğer dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova ikinci olurken, Şampiyon dizisi dokuzuncu, Benim Tatlı Yalanım dizisi onuncu oldu.