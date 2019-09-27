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sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Bir , reyting sıralamasında kim birinci?

sonuçları güncel olarak birazdan açıklanacak. En çok izlenen diziler dün kıyasıya mücadele verdi. Perşembe akşamı ’de Bir , ’de dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. Geçen haftaki reyting sonuçlarında AB puan türünde Mucize Doktor 13.63 reyting alarak birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada Mucize Doktor özet, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova dizisi yer aldı. Peki 26 Eylül açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor kim birinci oldu? Dün akşam hangi dizi en çok izlendi?

Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 10:01
Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralamasında kim birinci?

Güncel olarak yayınlanan reyting sonuçları için geri sayım sürüyor. Dün akşam hangi dizi en çok izlendi merak ediliyor. 26 Eylül tarihinde ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV'de Mucize Doktor dizileri ekrana geldi. Bir televizyon programının ortalama izlenme oranına göre sıralamalar şekillenecek. İşte 26 Eylül reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan diğer dizi ve programlar…

26 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

26 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

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Mucize Doktor reyting sonuçlarında birinci oldu. Günün diğer dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova ikinci olurken, Şampiyon dizisi dokuzuncu, Benim Tatlı Yalanım dizisi onuncu oldu.

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