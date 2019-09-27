Whatsapp çöktü mü, mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp erişim sıkıntısı sorunu hakkında tüm detaylar

Yaşanan büyük depremin ardından Whatsapp çöktü mü sorusu yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların ailelerinden haber alamayışı deprem ile birlikte paralel olarak sıkıntı yaratmış durumda. Telefonların çekmeyişi endişeyi arttırırken Whatsapp çöktü mü sorusunun yanıtı aranıyor. Neden mesajlar iletilmiyor? Whatsapp erişim sıkıntısı mı var? İşte bilgiler

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP ERİŞİM SIKINTISI

Depremin ardından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Telefon hatlarında oluşan yoğunluk nedeniyle iletişim kısıtlanırken deprem sonrası WhatsApp ve benzeri uygulamalar da aynı sorun meydana geldi. Yoğunluğun azalmasının ardından erişim aşama aşama normale dönerken deprem çevre illerde de hissedildi.