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sonuçları açıklandı! 27 Eylül , Her Yerde Sen, Arka Sokaklar reyting sıralamasında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak az önce açıklandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri ekranlara geldi. ATV’de , FOX TV’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitledi. En çok hangi dizi izlendi? Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre Total reyting sonuçlarına göre Hercai 22.22 Share alarak birinci, Hercai Özet 17.57 alarak ikinci ve Arka Sokaklar 15.85 Share alarak üçüncü oldu. Peki 27 Eylül reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Hercai, Her Yerde Sen, Arka Sokaklar reyting sıralaması nasıl?

Giriş Tarihi: 28.9.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 12:25
Reyting sonuçları açıklandı! 27 Eylül Hercai, Her Yerde Sen, Arka Sokaklar reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Güncel sonuçları açıklandı. 27 Eylül Cuma akşamı en çok sevilen diziler ekrana geldi. ATV'de , FOX TV'de Her Yerde Sen, Kanal D'de Arka Sokaklar izleyicisini ekrana kilitledi. Geçen haftaki reyting sonuçlarında Hercai zirveyi kimseye kaptırmamıştı. En çok hangi dizi izlendi? Dün akşam yayınlanan diziler arasında kıyasıya rekabet devam etti. Peki 27 Eylül Hercai, Her Yerde Sen, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 27 EYLÜL 2019

açıklandı. TOTAL, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre birinci olan yapım belli oldu. İşte en çok izlenen diziler…

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Reyting sonuçları açıklandı! 27 Eylül Hercai, Her Yerde Sen, Arka Sokaklar reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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