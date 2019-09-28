Reyting sonuçları açıklandı! 27 Eylül Hercai, Her Yerde Sen, Arka Sokaklar reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları açıklandı. 27 Eylül Cuma akşamı en çok sevilen diziler ekrana geldi. ATV'de Hercai, FOX TV'de Her Yerde Sen, Kanal D'de Arka Sokaklar izleyicisini ekrana kilitledi. Geçen haftaki reyting sonuçlarında Hercai zirveyi kimseye kaptırmamıştı. En çok hangi dizi izlendi? Dün akşam yayınlanan diziler arasında kıyasıya rekabet devam etti. Peki 27 Eylül Hercai, Her Yerde Sen, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 27 EYLÜL 2019

27 Eylül reyting sonuçları açıklandı. TOTAL, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre birinci olan yapım belli oldu. İşte en çok izlenen diziler…