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fragmanı yayınlandı! neler olacak?

bu akşam ekranlarında olacak. Bu sezon yayın hayatına merhaba diyen dizi ilk bölümlerinden itibaren izleyiciler tarafından beğenilmişti. Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fragmanı geçtiğimiz günlerde tarafından yayınlandı. 4. Bölüm tanıtımında; Ada, Rüzgar’ın evine yardımcı olarak giriyor. Ada’yı annesine karşı savunan Rüzgar’ın, “Ada benim merhamet değil hayranlık duyduğum biri anne!” sözleri dikkat çekiyor. Peki, neler olacak? İşte Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 14:16
Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır 4. bölüm neler olacak?

Aşk Ağlatır 4. Bölüm bu akşam Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği ve yayın hayatının başlarında olan dizi Show TV izleyicileri tarafından beğenilmişti. İşte Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı!

AŞK AĞLATIR 4. BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 4 bölüm üçüncü fragmanı yayınlandı

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sözde; Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalan'a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise; derin bir aşkla bağlandığı Yusuf'u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul'a gelen Mustafa'dan kurtulmayı patronu Rüzgar sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgar'ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgar'a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar.

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Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır 4. bölüm neler olacak?
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