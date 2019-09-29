Benim Tatlı Yalanım 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım zirvede!

Perşembe günleri ekrana gelen Benim Tatlı Yalanım dizisinin günü değişti. Ekranların yeni dizilerinden olan Benim Tatlı Yalanım son olarak 15. Bölümüyle ekranlara geldi. Dizi artık cumartesi günleri yayınlanıyor. Diziyi izleyen vatandaşlar arama motoru üzerinden Benim Tatlı Yalanım 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

BENİM TATLI YALANIM 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

BENİM TATLI YALANIM 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra'nın mektup bırakıp, ortadan kaybolması Nejat ve Suna'yı şoke eder. Ancak asıl şoku, Kayra eve dönünce yaşayacaklardır çünkü Kayra'yı eve Aylin getirir. Nejat, yıllar sonra Aylin'le karşılaşmaktan çok rahatsız olur. Üstelik sinsice hayatlarına sızıp, çoktan Kayra'yla tanışmıştır bile... Aylin ise Nejat'ın, Kayra'ya nasıl böylesine büyük bir yalan söylediğini sorgular. Suna, Aylin'in boşanma davasına gelmeme sebebini öğrenirken, Kayra, babasının 'Suna' isminde birine aşık olduğunu duyar ve Suna'nın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.