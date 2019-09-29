Elimi Bırakma 47. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenilen TRT1 dizisi Elimi Bırakma dizisi sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in yollarının kesişmesiyle başlamıştı. Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna ise Sadullah Celen otururken, senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Peki, Elimi Bırakma dizisi son bölümde neler oldu? İşte Elimi Bırakma 47. Bölüm fragmanı…

ELİMİ BIRAKMA 47. BÖLÜM FRAGMANI

Elimi Bırakma 47. son bölüm fragmanı yayınlandı!

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra İstanbul'a gelme kararı alır. Her şeyle yüzleşecek cesareti bulmuştur kendinde. Cenk'le boşanacak eskiye dair ne varsa arkasında bırakacaktır. Ama işler düşündüğü gibi gitmez. Vicdanıyla yeni hayatı arasında kalan Azra hangisini seçecektir?

Cenk hem Azra'yı korumak hem de babaannesinin sağlığını gözetmek zorundadır. Azra'nın vereceği karar Cenk'i nasıl etkileyecektir?

Kendine yeni bir hayat kuran Sumru başarısının keyfini sürmektedir. En korktuğu şeyin başına geleceğinden habersizdir henüz. Sumru da bir karar vermek zorundadır şimdi; Gidecek mi yoksa kalıp savaşacak mı?