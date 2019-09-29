Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kimse Bilmez 15. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölümde Ali hapse düşüyor!

yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölümde Ali hapse düşüyor!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kimse Bilmez yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Başrollerini Keremcem ve Özgü Kaya’nın paylaştığı dizinin geçen haftaki son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Kimse Bilmez bu akşamki yeni bölümde ise Uygar’ın planı gerçekleşiyor ve Ali hapse giriyor. Hapishanede beklenmedik bir düşman edinen Ali’nin evinde ise Sevda sürpriz bir şey bulur. Heyecanın dorukta yaşanacağı Kimse Bilmez 15. yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 14:13
Kimse Bilmez 15. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölümde Ali hapse düşüyor!

Merakla beklenen Kimse Bilmez 15. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin fragmanını izleyenler ise heyecana kapıldılar. Yeni bölüm için sabırsızlanan dizinin takipçileri Kimse Bilmez 15. bölümü merak ediyorlar. Ali'nin hapse düşmesi ile olayların karışacağı dizide Uygar'ın planının tutması sinirleri epey gerecek. Peki Kimse Bilmez bu akşamki yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar..

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 15. son bölüm fragmanı yayınlandı!

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?)

Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez 15. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölümde Ali hapse düşüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN