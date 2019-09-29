Kimse Bilmez 15. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölümde Ali hapse düşüyor!

Merakla beklenen Kimse Bilmez 15. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin fragmanını izleyenler ise heyecana kapıldılar. Yeni bölüm için sabırsızlanan dizinin takipçileri Kimse Bilmez 15. bölümü merak ediyorlar. Ali'nin hapse düşmesi ile olayların karışacağı dizide Uygar'ın planının tutması sinirleri epey gerecek. Peki Kimse Bilmez bu akşamki yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar..

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 15. son bölüm fragmanı yayınlandı!

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?)

Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?