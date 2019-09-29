Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. Bölümünde; Pembe evin yandığını Şeref ve Emine'ye abartılı bir şekilde anlatır. Emine ağlarken, Şeref ise çok umursamaz. Emine öfkesini atamayıp Hanife'yi arar ve konuşmak için dere kenarına çağırır. Emine, Yıldız'ın evini yaktığını söyler. Hanife ise inanmaz ve Yıldız'ı savunur. Emine öfke ile Yıldız'ın Kuzey'den uzak tutmasını söyler. Cumartesi akşamı son bölümü yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. Bölüm fragmanı!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4 . bölüm fragmanı yayınlandı

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son Bölümde; yangın büyümeden söndürülmüş, Kuzey ve kızları büyük bir tehlikeyi ucuz atlatmıştır. Ama Kuzey'in öfkesi dinmez. Yıldız'ın tüm inkârlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey'i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey'in evini onun yaktığını sanmaktadır. Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damladır. İkili artık ezeli düşmandır. Bir araya gelmeleri imkânsızdır. Kuzey, gerçek düşmanını unutup tüm okları Yıldız'ın üstüne çevirmiştir. Gerçek düşmansa kendini hatırlatmakta geç kalmayacaktır. Kuzey'in yanı başındadır. Bundan şimdilik kimsenin haberi yoktur. Kamer'in Poyraz'a kaçması Mollaoğulları'nı Kadıoğulları'na karşı mağlup etmiştir. Şeref Mollaoğlunun bu mağlubiyeti kabullenmeye niyeti yoktur. Pembe'yi kullanarak rövanşını alacaktır. Kuzey ve Yıldız; Pembe ve Nahide'nin ağına düşer. İki inatçı keçi yıllar sonra nihayet ya tüm kozlarını paylaşacak ya da birbirlerini affedeceklerdir.