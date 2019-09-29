Sarışın Bomba konusu nedir? Sarışın Bomba filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Sarışın Bomba konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan film 2017 yılında vizyona girmiş ve beğenilmişti. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olması ise aksiyon filmi sevenler tarafından dikkat çekiyor. Peki, Sarışın Bomba konusu nedir? İşte Sarışın Bomba filmi oyuncu kadrosu ve detaylar…

SARIŞIN BOMBA KONUSU

Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

Antony Johnston'ın aynı adlı romanından uyarlanan Atomic Blonde'un başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy yer alıyor.

SARIŞIN BOMBA OYUNCULARI

Charlize Theron , Sofia Boutella , John Goodman , James McAvoy