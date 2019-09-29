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nedir? nelerdir?

Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan ’ı bilmeyen ve kullanmayan neredeyse yoktur. Instagram’a herkes en güzel çıktığı, kaliteli makinelerle çekildiği profesyonel fotoğrafları koymak istiyor. Bunun için de çeşitli filtre ve fotoğraf düzenleme uygulamaları mevcut. Bunlardan en popüleri de uygulamasıdır. Şu sıralar estetik anlayışına hitap etmesi açısında VSCO kullanıcı sayısı giderek artıyor. Hem birçok filtreye sahip hem de fotoğraf üzerinde çeşitli düzenlemeler yapıp harikalar yaratan uygulama ? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 29.9.2019 10:56
VSCO nedir? VSCO özellikleri nelerdir?

Şu sıralar en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan VSCO kullanıcı sayısı giderek artıyor. Instagram'a en güzel fotoğraflarını koymak isteyenler çeşitli fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanıyor. Bunların başında da VSCO geliyor. Birçok filtreye ve detaya sahip uygulama VSCO nedir? İşte özellikleri..

VSCO NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Eskiden VSCO Cam olarak bilinen VSCO, iOS ve Android cihazlar için bir fotoğrafçılık mobil uygulamasıdır. Uygulamanın Joel Flory ve Greg Lutze tarafından oluşturuldu.

Fotoğraflar, fotoğraf rulosundan çekilebilir veya alınabilir, ayrıca uygulama üzerinden fotoğraf çekilebilir.
Kullanıcılar, fotoğraflarını çeşitli önceden ayarlanmış filtreler aracılığıyla veya daha ince ayarlamalar, solma, netlik, ten rengi, tonlama, tonlama, keskinleştirme, doygunluk, kontrast, sıcaklık, pozlama ve diğer özellikler için izin veren "araç kiti" özelliğini kullanarak düzenleyebilir.

VSCO Feed sekmesi, takip ettiğiniz diğer kullanıcılar tarafından gönderilen fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
Keşfet sekmesi, kullanıcıların kendilerine önerilen profilleri ve resimleri keşfetmelerini sağlar.

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VSCO nedir? VSCO özellikleri nelerdir?
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