Afili Aşk 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk yeni bölümde boşanma olacak mı?

Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki yeni bölüm için geri sayan dizinin takipçileri yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Her bölümü soluksuz izlenen dizide bu hafta beklenen boşanma gerçekleşecek mi merak konusu oldu. Aynı zaman Afili Aşk 16. bölüm fragmanı da yayınlandı. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ceyda, Kerem ve Ayşe'yi ayırmak için boş durmuyor. Bu sefer de bu sahte evliliğin devam ederse, Yiğiter'lere nasıl bir zarar vereceğini söylüyor.

Afili Aşk 16. yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...