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16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk yeni bölümde boşanma olacak mı?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden 16. bölüm fragmanı yayınlandı. fragmanı yine heyecan doluyken dizinin takipçileri yeni bölüm için gün sayıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde bu hafta Ceyda elindeki kozla Ayşe'nin boşanma evraklarını imzalamasını istiyor. Peki dizinin yeni bölümünde boşanma olacak mı? Merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Afili Aşk bu haftaki yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 30.9.2019 12:30

Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki için geri sayan dizinin takipçileri yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Her bölümü soluksuz izlenen dizide bu hafta beklenen boşanma gerçekleşecek mi merak konusu oldu. Aynı zaman fragmanı da yayınlandı. fragmanında Ceyda, Kerem ve Ayşe'yi ayırmak için boş durmuyor. Bu sefer de bu sahte evliliğin devam ederse, Yiğiter'lere nasıl bir zarar vereceğini söylüyor.

Afili Aşk 16. yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

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Afili Aşk 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk yeni bölümde boşanma olacak mı?
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