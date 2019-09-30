Çocuk 4.bölüm fragmanı yayında! Çocuk yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Hasan, Akça’yı kaçırıyor

Yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımı Çocuk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Pazartesi akşamı Star TV'de yeni bölümüyle ekrana gelen Çocuk 14.bölüm fragmanı nefes kesen sahnelere yer verildi. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde Akça, gözünü karartıp Hasan'ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. İşte Çocuk 14.bölüm fragmanı ve yeni bölüm ayrıntıları…

ÇOCUK 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de Çocuk dizisi saat 20.00'da yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte Çocuk 4.bölümde yaşanacaklar tüm detaylar…