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4.bölüm fragmanı yayında! fragmanında neler oluyor? Hasan, Akça’yı kaçırıyor

Ekranların sevilen dizisi 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, Serhat Teoman ve Ceyda Ateş Toplusoy’un rol aldığı yapımın fragmanları dikkat çekiyor. ’nin reyting rekortmeni dizisi fragmanında Akça, Hasan’ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır. İşte Çocuk 19. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.9.2019 14:07

Yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımı fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Pazartesi akşamı 'de yeni bölümüyle ekrana gelen Çocuk 14.bölüm fragmanı nefes kesen sahnelere yer verildi. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde Akça, gözünü karartıp Hasan'ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. İşte Çocuk 14.bölüm fragmanı ve yeni bölüm ayrıntıları…

ÇOCUK 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de Çocuk dizisi saat 20.00'da yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte Çocuk 4.bölümde yaşanacaklar tüm detaylar…

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Çocuk 4.bölüm fragmanı yayında! Çocuk yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Hasan, Akça’yı kaçırıyor
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