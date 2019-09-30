Diriliş Osman ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar

Yeni sezona dizilerin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden bir tanesi Diriliş Osman dizisi oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman bu sefer yeni yayın dönemine farklı bir kanalda devam edecek. Dizinin sıkı takipçileri "Diriliş Osman ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılar

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarında olması beklenen Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin fragmanı da henüz yayınlanmadı.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.