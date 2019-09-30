Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzgun 19.bölümde neler oluyor? Dila’dan şok hamle!

Star TV'nin uzun soluklu dizisi Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Kuzgun 19.bölümde heyecan zirvede yaşanıyor. Her yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen dizide şok gelişmeler oldu. Yeni bölüm fragmanında Dila ve Ferman'la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun'un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. İşte Kuzgun yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm ayrıntıları…

KUZGUN 19.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Dila ve Ferman'la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun'un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek.

Kuzgun 19. bölüm fragmanı yayınlandı

KUZGUN SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Kuzgun'un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarır. Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşar.

Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman'ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Meryem, oğlu Kuzgun'u Güneş'le bir arada görmekten mutlu olduğu için Güneş'i evlerine yemeğe davet eder.