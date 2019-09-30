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açıklandı mı? 29 Eylül Pazar oldu?

Merakla beklenen güncel olarak açıklanıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği reyting sonuçları için geri sayım başladı. Dizilerin ve programların yayınlanmasının ardından özellikle dün akşamın favori dizilerinden Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır gibi yapımlardan hangisi birinci oldu? İşte TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları 29 Eylül Pazar

Giriş Tarihi: 30.9.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 10:00
Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Pazar Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

29 Eylül reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Kimse Bilmez, Elimi Bırakma, Aşk Ağlatır gibi yapımlardan hangisi birinci oldu? Her dizinin yeni bölümünün ekrana gelmesiyle izleyiciler kendi izledikleri programın birinci olmasını isterken programlar da kıyasıya yarışıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Eylül reyting sonuçları

29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Pazar Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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