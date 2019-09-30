Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Pazar Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

29 Eylül reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Kimse Bilmez, Elimi Bırakma, Aşk Ağlatır gibi yapımlardan hangisi birinci oldu? Her dizinin yeni bölümünün ekrana gelmesiyle izleyiciler kendi izledikleri programın birinci olmasını isterken programlar da kıyasıya yarışıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Eylül reyting sonuçları

29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.