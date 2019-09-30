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13.bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? Ceren köşeye sıkışır

Ekranların sevilen dizisi 13.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay’ın rol aldığı yapımın yeni bölüm fragmanları heyecanlı gelişmelere sahne oluyor. Her Pazartesi akşamı reyting rekoru kıran dizinin yeni bölümünde Ceren köşeye sıkışır. Kanal D’nin iddialı yapımının bu akşam yayınlanacak bölümünde Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. İşte Zalim İstanbul 13.bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanan detaylar…

Giriş Tarihi: 30.9.2019 14:49

Kanal D'nin iddialı yapımı yeni bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu. Her Pazartesi reyting rekoru kıran dizi Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Cemre, Nedim'e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk'in yardımına ihtiyacı vardır. İşte hakkında detaylar…

ZALİM İSTANBUL 13.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Zalim İstanbul 13.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahnelere yer verildi. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı…

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Zalim İstanbul 13.bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? Ceren köşeye sıkışır
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