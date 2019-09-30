Zalim İstanbul 13.bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? Ceren köşeye sıkışır

Kanal D'nin iddialı yapımı Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu. Her Pazartesi reyting rekoru kıran dizi Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Cemre, Nedim'e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk'in yardımına ihtiyacı vardır. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar…

ZALİM İSTANBUL 13.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Zalim İstanbul 13.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahnelere yer verildi. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı…