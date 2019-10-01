Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül neden vefat etti!

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül hayatını kaybetti. Kemal Sunal filmlerinden tanıdığımız Yeşilçam oyuncusu 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar işsiz kalan, maddi sıkıntılar çeken, ölümden önce bastonla yürüyen Abdi Algül aynı zamanda sağlık problemleri ile de uğraşıyordu. Peki Abdi Algül kimdir?

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Herkes onu Abdi Algül olarak tanıyordu. Gerçek ismi Abdi Algör'dür. 1933 yılında Kütahya'da doğumludur.

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı.

Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu Abdi Algül dün 86 yaşında evinde vefat etti.

Algül'ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

ABDİ ALGÜL NEDEN VEFAT ETTİ?

Maddi sıkıntılar yaşıyordu!

Geçtiğimiz yıl hem maddi sıkıntı çektiği hem de sağlık sorunları yaşadığı haberiyle gündeme gelen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Abdi Algül'ün acı haberi geldi. Algül, eşi ile birlikte İstanbul'un Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde yaşıyordu.

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.

SON OLARAK YİNE BİR KEMAL SUNAL FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Algül, son olarak 1978 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'İyi Aile Çocuğu' filminde oynamıştı.