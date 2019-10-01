Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dila’dan şaşırtan hamle Kuzgun 19.bölümde neler olacak?

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fragmanı yayınlandı! Dila’dan şaşırtan hamle Kuzgun 19.bölümde neler olacak?

En çok sevilen diziler arasında yer alan fragmanıyla karşımıza çıkıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Barış Arduç’un rol aldığı dizinin son bölümü ekran başına kilitlemişti. Bu hafta yayınlanacak olan Kuzgun 19.bölümde ise yer yerinden oynuyor. Yeni bölümde Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. İşte Kuzgun 19.bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.10.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 09:12

Star TV'nin uzun soluklu dizisi Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Kuzgun 19.bölümde heyecan zirvede yaşanıyor. Her yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen dizide şok gelişmeler oldu. Yeni bölüm fragmanında Dila ve Ferman'la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun'un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. İşte Kuzgun yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm ayrıntıları…

KUZGUN 19.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Dila ve Ferman'la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun'un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek.

Kuzgun 19. bölüm fragmanı yayınlandı

KUZGUN SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Kuzgun'un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarır. Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşar.

Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman'ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Meryem, oğlu Kuzgun'u Güneş'le bir arada görmekten mutlu olduğu için Güneş'i evlerine yemeğe davet eder.

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