Vuslat 23. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi! Vuslat son bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi!

TRT 1'in sevilen dizisi Vuslat yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Her yeni bölümünün heyecanla beklendiği Vuslat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Vuslat 23. bölümde neler oldu?

VUSLAT 23. BÖLÜM FRAGMANI

Vuslat dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı

VUSLAT 23. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahsin'in mahalleye girmesi bütün dengeleri altüst ederken eski hesaplar yeniden açılır ve Tahsin'in etrafındaki çember gittikçe daralır.

Ne Feride ne Aziz ne de Fırat, Hasibe ve Tahsin'in neden ve ne amaçla bir araya geldiğini anlayamaz. Fırat'ın öfkesi mahalleyi ayağa kaldıracak kuvvetlidir ve Hasibe bu sefer iyice köşeye sıkışmıştır. Aziz babasını mahalleye getiren sırrın Hasibe'de olduğunu düşünse de bağlantıyı çözemez, ailesi mahalleye yaklaştıkça soru işaretleri artar ve Aziz bu yap-bozun eksik parçalarını bulup çıkarması gerektiğini hisseder.

Emine'nin tuhaf halleri, Feride'nin kafasını karıştırır ve Emine'yi takip eder. Emine'nin gittiği yerde karşılaştığı sürpriz, Feride'nin şüphelerini artırır cinsten olacaktır…

Nehir, Feride'yi Aziz'den uzaklaştırmak için, Feride'yi şirketten göndermeye kararlıdır. Ancak, Aziz ve Sultan'ın yanında Kerem'in de Feride'nin gitmesine engel olacağını tahmin eder ve işini sağlama almak için son hamlesini gizliden yapar. Nehir, elindeki en güçlü kozu masaya koyacaktır.



Aziz'in istediği raporlar Nehir'in başını ağrıtır. Nehir ve Tahsin, yaptıkları usulsüzlükleri örtbas etmek için bütün yolları kapatsalar da Aziz'in ailesi için hazırladığı güzel sürpriz, herkesi köşeye sıkıştıracak, beklenmedik yüzleşmelere neden olacaktır…



Ne Salih Baba ne de Necmi mahallede yoktur. Tekin ve Ahmet bildikleri her yeri araştırırlar, ancak bulamazlar. Mahalledeki bu gizemli hava, Tekin'i almak için gelen yabancıyla daha da artar, yıllardır hafızalardan silinmeye çalışılan sırlar yavaş yavaş gün ışığına çıkıyordur artık.