Yaşar İpek hapse girdi! Yaşar İpek kimdir, kaç yaşındadır?

Magazin gündemini son zamanlarda meşgul eden bir isim de Yaşar İpek oldu. Seren Serengil ile özel hayatları hakkında gündeme gelen ismin olayları gündemi epey meşgul ediyor. Boşanma aşamasında olan çiftin kavgalı olması ve zorlama hapis sebebi ile gündeme gelen Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek neden hapse girdi?

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

2018 Mayıs ayında Seren Serengil ile evlenmişti.

2003 - Bir Alo De

2005 - Sözüm Ona Sevdin

2007 - Arada Bir

2010 – Eyvah

2012 - Kapı Zili

2015 – Sus

2016 – Haybeye

YAŞAR İPEK'E HAPİS KARARI

Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

3 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

POLİS EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Hakkında üç gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel ile İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaşar İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.