Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayında! Ayşe ve Kerem aşka geldi! Afili Aşk 16.bölümde neler oluyor?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekran başına kilitledi. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde işler iyice karışır. Ayşe ve Kerem'in yaşadığı aşkı kıskanan Ceyda yeni planları devreye sokar. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in rol aldığı dizi her Çarşamba saat 20.00'da seyircisiyle buluşuyor. Peki Afili Aşk 16.bölümde neler oluyor? İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı…

AFİLİ AŞK 16.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Afili Aşk 16.bölümü bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak. İşte yeni bölümde yaşanacak olan tüm ayrıntılar…

Ceyda, Kerem ve Ayşe'yi ayırmak için boş durmuyor. Bu sefer de bu sahte evliliğin devam ederse, Yiğiter'lere nasıl bir zarar vereceğini söylüyor. Ardından da Ayşe'nin boşanma evraklarını bir an önce imzalamasını istiyor. Peki Ayşe, Ceyda'nın tehdidine boyun eğip o imzayı atacak mı? Kerem, şimdi ne yapacak?

Afili Aşk 16. bölümden ikinci fragman yayınlandı

Öte yandan Muhsin Bey, şirketin kasasından yüklü miktarda para çeker. Bu herkesi kuşkulandırır? Muhsin Bey bu parayı ne yapacaktır?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda, artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Bu durum karşısında Kerem şirketin gidişatı adına sessizliğini korurken, Ayşe üst üste yaşanan olaylardan dolayı kendini köşeye sıkışmış gibi hisseder. Muhsin'in olanları hatırlama ihtimalinin yanında bir de Ceyda ile daha fazla başa çıkamayacağını düşünen Ayşe, Kerem ile konuşur. Yol ayrımı için ilk adım atılır. Kerem ve Ayşe anlaşmalı evliliklerini bitirme kararı alırlar.

Öte yandan Ayşe'ye menajerinden gelen büyük iş teklifi hayatını bambaşka bir noktaya taşıyacaktır. Kerem ve Ayşe kimseye duyurmadan ve evlilik oyunu ortaya çıkmadan evliliklerini bitirebilecek midir?

Beklenmedik bir anda Muhsin'den gelen telefonla Kerem ve Ayşe daha da sarsılacaktır!