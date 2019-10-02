Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşındadır? Ahu Tuğba’nın kızı kim?

80'li yılların Türk sineması oyuncusu Ahu Tuğba katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu olan Ahu Tuğba yoğun olarak araştırılıyor. Hem kızı hem kendi ile sık sık gündeme gelen Ahu Tuğba kimdir? Kaç yaşındadır?

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.

Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

80'li yıllarda Türk sinemasında genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

AHU TUĞBA'NIN KIZI HAKKINDA BİLGİLER



Anjelik Calvin, 11 kasım 1993 tarihinde Miami de dünyaya geldi. Arnavut ve İtalyan asıllıdır. Henüz 13 yaşındayken New York Film Academy' den mezun oldu.