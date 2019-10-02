Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek 2.bölümde neler oluyor?

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanlarını yayınladı. Her Çarşamba yeni bölümüyle yayınlanacak olan dizinin başrolünde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde yer yerinden oynuyor. Melek'in baba evine dönmesi olayların seyrini değiştiriyor. Peki Benim Adım Melek 2.bölümde neler oluyor? İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı…

BENİM ADIM MELEK 2.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Benim Adım Melek 2.bölümü bu akşam TRT1'de! Haberimizin devamında dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını okuyabilirsiniz.

Melek'in geçmişte verdiği karar, adeta yüzüne bir tokat gibi çarparken, çocukları için ayakta durmak zorundadır…

Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek'e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı?

Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur. Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek'in gidişiyle yarası kapanmayan Halil'i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?

BENİM ADIM MELEK OYUNCU KADROSU

Benim Adım Melek oyuncu kadrosu içerisinde Kutsi ve Nehir Erdoğan başrollerde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda yer alandiğer isimler ise şu şekilde;

Mehmet Çevik,Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar