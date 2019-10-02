Bennu Yıldırımlar kimdir? Bennu Yıldırımlar kaç yaşında, nereli?

Şu sıralar Bennu Yıldırımlar magazin gündeminin aranan ismi oldu. Yaprak Dökümü'ndeki Fikret karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu birçok film ve dizide rol almıştır. Ünlü oyuncu Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girmiştir. Peki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında?
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başladı. Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü.
Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı.
2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrollerde ekrana geldi.
1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare'in Serdar Biliş yönetmenliğindeki "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.
İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar'ın Ada isminde kızları bulunuyor. Kadın dizisinde, mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar'ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice karakterini canlandırmaya devam etmektedir. 1.69 metre boyunda ve 61 kilo olan Bennu Yıldırımlar Yay burcudur.
Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı diziler:
Kadın (Hatice) – 2017-2018
Altınsoylar (Saadet) – 2016
Gönül İşleri (Servet) – 2014
Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) – 2011-2014
Yaprak Dökümü (Fikret) – 2006-2010
Anında Görüntü Show – 2008
Kabuslar Evi – 2006
Maki (Iraz) – 2005
Aynalar (Gül) – 2004
Şapkadan Babam Çıktı (Emel) – 2002
Bir Tatlı Huzur – 2002
Tek Celse – 2002
Üzgünüm Leyla – 2001
Utanmaz Adam – 1998
Kördüğüm – 1998
Süper Baba (Elif) – 1997
Sharpe'nin İntikamı – 1996
Kopgel Taksi – 1995
Muhteşem Zango – 1994
Rifle King Kong Show – 1993
Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1990
Gençler – 1990
Perili Köşk – 1988
Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı filmler:
Ahlat Ağacı (Asuman) – 2018
Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Selma) – 2016
Anı Yaşamak (kısa film) – 2010
Kars Öyküleri – 2010
Gökten Üç Elma Düştü – 2008
Hiç Yoktan Aşk – 2000
Ölümün El Yazısı – 1999
Eski Fotoğraflar – 1998
Kaç Para Kaç – 1998
Ağrı'ya Dönüş – 1994
Gece Melek ve Bizim Çocuklar – 1994
Adada Son Gece – 1992
Hacı Yusuf Efendi – 1987
Tiyatro oyunları:
2015 – 12. Gece – İstanbul Şehir Tiyatroları
2012 – Dar Ayakkabıyla Yaşamak – İstanbul Şehir Tiyatroları
2011 – Buluşma Yeri – İstanbul Şehir Tiyatroları
2009 – İntiharın Genel Provası – İstanbul Şehir Tiyatroları
2007 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları
2006 – Saygılı Yosma – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002-2007 – Yaprak Dökümü – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002-2003 – III. Richard – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002- Ateş Yüzlü – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002- Kadınlar, Savaş, Komedi – İstanbul Şehir Tiyatroları
2001-2002 – Herkes Aynı Bahçede – İstanbul Şehir Tiyatroları
1998-1999 – Huzur – İstanbul Şehir Tiyatroları
1995 – Bir Atın Öyküsü – İstanbul Şehir Tiyatroları
1994 – Askerliğim – İstanbul Şehir Tiyatroları
1990 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları