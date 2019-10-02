Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey finalisti Bilgi Nur Aydoğmuş hakkında merak edilenler!

Miss Turkey 2019 bu akşam Türkiye'nin en güzel kızı belli olacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken yarışmanın yüzlerce adayı arasından finale kalan Bilgi Nur Aydoğmuş vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Miss Turkey 2019 finalisti Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir, kaç yaşındadır? Bilgi Nur Aydoğmuş nereli? Tüm bu sorulan cevabı haberimizde…

BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ

Bilgi Nur Aydoğmuş, Miss Turkey 2019 finalinde 2 numaradan yarışacak. 1.80 boyunda ve 23 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünü bitiren Bilgi Nur Aydoğmuş'un nereli olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.