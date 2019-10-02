Türkiye Güzellik Yarışması 2019 Miss Turkey için geri sayım başladı. On binlerce aday arasından sıyrılıp 20 finalist arasına giren Miss Turkey finalisti Hüray Ertürk gündemde aranan isim oldu. Hem güzel hem başarılı haliyle dikkat çeken finalist rakiplerini geride bırakarak Miss Turkey 2019 finalinde kalmaya hak kazandı. Hüray Ertürk rakiplerini geride bırakarak tacı takmak istiyor. Peki Hüray Ertürk kimdir? 2019 Miss Turkey finalisti Hüray Ertürk kaç yaşında, nereli?

HÜRAY ERTÜRK KİMDİR?

Hüray Ertürk, Miss Turkey'de 4 numarada yer alacak. Hüray Ertürk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümü 1. sınıf öğrencisi. 20 yaşında olan Hüray Ertürk'ün boyu 1.77 cm'dir.