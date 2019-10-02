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kimdir? 2019 finalisti ?

finalistleri arasında dikkat çeken isimler yer aldı. Yaklaşık 200 yarışmacı arasından sıyrılıp 20 finalist arasında olan hem güzelliği hem de başarısıyla kendine hayran bırakıyor. Miss Turkey 2019 finali güzellerinden 4 numarayla jüri karşısına çıkacak olan Hüray Ertürk hayat hikayesi ise merak konusu oldu. Peki 2019 Miss Turkey finalisti , kaç yaşındadır?

Giriş Tarihi: 2.10.2019 17:43
Hüray Ertürk kimdir? 2019 Miss Turkey finalisti Hüray Ertürk kaç yaşında?

Türkiye Güzellik Yarışması 2019 Miss Turkey için geri sayım başladı. On binlerce aday arasından sıyrılıp 20 finalist arasına giren Miss Turkey finalisti Hüray Ertürk gündemde aranan isim oldu. Hem güzel hem başarılı haliyle dikkat çeken finalist rakiplerini geride bırakarak Miss Turkey 2019 finalinde kalmaya hak kazandı. Hüray Ertürk rakiplerini geride bırakarak tacı takmak istiyor. Peki Hüray Ertürk kimdir? 2019 Miss Turkey finalisti Hüray Ertürk kaç yaşında, nereli?

HÜRAY ERTÜRK KİMDİR?

Hüray Ertürk, Miss Turkey'de 4 numarada yer alacak. Hüray Ertürk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümü 1. sınıf öğrencisi. 20 yaşında olan Hüray Ertürk'ün boyu 1.77 cm'dir.

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Hüray Ertürk kimdir? 2019 Miss Turkey finalisti Hüray Ertürk kaç yaşında?
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