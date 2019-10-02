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Kuzgun 19. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek! Kuzgun yeni bölümde büyük sır ortaya çıkacak mı?

Star Tv ekranlarına gelen Kuzgun 19. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Bu akşamki yeni bölümde en önemli konu Kuzgun, annesinin sakladığı büyük sırrı öğrenecek mi? sorusunun yanıtı olacak. Merakla beklenen Kuzgun 19. bölümde neler olacak? İşte dizinin yeni bölümünden şoke edici detaylar

Giriş Tarihi: 2.10.2019 14:43

Kuzgun 19. yeni bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Star Tv'nin sevilen dizisi her Çarşamba izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yeni bölümü ile ilgili en merak edilen konu ise Kuzgun'un annesinin sakladığı büyük sırrı öğrenip öğrenmeyeceği oluyor. Kuzgun yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda!

KUZGUN 19. BÖLÜM FRAGMAN

Kuzgun 19. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

KUZGUN 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzgun, annesinin sakladığı büyük sırrı öğrenecek mi?

Meryem, Neşe'nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun'un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman'la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek. Dila ve Ferman'la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun'un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun'a gittikçe yaklaşan Güneş'in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman'ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş'i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.

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Kuzgun 19. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek! Kuzgun yeni bölümde büyük sır ortaya çıkacak mı?
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