Miss Turkey 2019 finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Miss Turkey finalistleri kimler?

Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey 2019 finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye güzeli olabilmek adına 200 aday arasından seçilen 20 finalist podyumda boy gösterecek. Bununla birlikte finalde dereceye girecek Miss Turkey güzeli ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak. 20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıkacak ve tek bir kişi tacı almaya hak kazanacak. Peki Miss Turkey finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2019 Miss Turkey finalistleri kimler?

MİSS TURKEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2019 finali için heyecan zirvede yaşanıyor. Türkiye'nin en güzel kızı olabilmek için farklı şehirlerden yarışmacıların katıldığı 200 kişiden 20 kişi finale kalmıştı. Şimdi ise final zamanı! Peki Miss Turkey finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…