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2019 finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? kimler?

Heyecanla beklenen 2019 finali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde finalistleri belli olan güzellik yarışmasında birincilik tacı için adaylar podyumda boy gösterecek. Jüri tarafından birincilik tacını takmaya hak kazanacak olan güzel saatler içinde belli olacak. Türkiye’nin en güzel kızı olmak için 20 finalistin mücadele edeceği yarışmanın yayınlanacağı kanal ve saati merak edildi. Peki finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2019 kimler?

Giriş Tarihi: 2.10.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 16:47
Miss Turkey 2019 finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Miss Turkey finalistleri kimler?

Türkiye Güzellik Yarışması 2019 finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye güzeli olabilmek adına 200 aday arasından seçilen 20 finalist podyumda boy gösterecek. Bununla birlikte finalde dereceye girecek Miss Turkey güzeli ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak. 20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıkacak ve tek bir kişi tacı almaya hak kazanacak. Peki , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2019 kimler?

MİSS TURKEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

finali için heyecan zirvede yaşanıyor. Türkiye'nin en güzel kızı olabilmek için farklı şehirlerden yarışmacıların katıldığı 200 kişiden 20 kişi finale kalmıştı. Şimdi ise final zamanı! Peki Miss Turkey finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

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Miss Turkey 2019 finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Miss Turkey finalistleri kimler?
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