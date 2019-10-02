Sandra Deniz Karslı kimdir? 2019 Miss Turkey finalisti Sandra Deniz Karslı kaç yaşında?

Miss Turkey finalistleri arasında dikkat çeken isimler arasında Sandra Deniz Karslı yer aldı. Yaklaşık 200 yarışmacı arasından sıyrılıp 20 finalist arasında olan Sandra Deniz Karslı hem güzelliği hem de başarısıyla kendine hayran bırakıyor. Miss Turkey 2019 finali güzellerinden 14 numarayla jüri karşısına çıkacak olan Sandra Deniz Karslı hayat hikayesi ise merak konusu oldu. Peki 2019 Miss Turkey finalisti Sandra Deniz Karslı kimdir, kaç yaşındadır?

MİSS TURKEY 2019 FİNALİSTİ SANDRA DENİZ KARSLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Sandra Deniz Karslı ismi dikkat çekti. Haberimizin devamında Miss Turkey 2019 finalisti Sandra Deniz Karslı hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

14 numarayla jüri karşısına çıkacak olan Miss Turkey güzeli, 1.77 boyunda ve 19 yaşında. State Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bölümü 2.sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.