Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde yıldırım nikahı!

ATV'nin rekor kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 58. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizi hız kesmeden ekranlardaki başarısını korumaya devam ediyor. Yayınlanan nefes kesen bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 58. bölümü ile bu akşam ATV'de…

SEN ANLAT KARADENİZ 58. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Sen Anlat Karadeniz 58. son bölümden ikinci fragman yayınlandı!

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.